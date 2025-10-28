

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مسئول تمشیت امور معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: کمیته فنی سرمایه‌گذاری طرح‌های گردشگری با هدف بررسی دقیق طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری، مسیر جذب سرمایه‌گذاری در استان را هموار کرد و ضمن امکان‌سنجی فنی و قانونی زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.

رضا مرشدی گفت: در کمیته فنی سرمایه‌گذاری طرح‌های گردشگری البرز نه تنها مدارک هویتی و مالکیتی متقاضی را بررسی می‌کنیم، بلکه توانایی مالی فرد و امکان‌سنجی فنی محل اجرای پروژه نیز به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این کمیته در حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله احداث هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر و اقامتگاه‌های بوم‌گردی فعالیت می‌کند. امروز هشت طرح در جلسه کمیته مورد بررسی قرار گرفت که اکثر آنها موفق به دریافت موافقت اولیه شدند.

مرشدی با بیان اینکه بررسی فنی پروژه‌ها تنها محدود به صلاحیت متقاضیان نیست، گفت: ما بررسی می‌کنیم که آیا محل اجرای پروژه از نظر فنی امکان‌پذیر است یا خیر. به عنوان مثال، فردی که زمینی در اختیار دارد و قصد احداث هتل یا بوم‌گردی دارد، باید مالکیت زمین، مدارک هویتی کامل و توان مالی کافی داشته باشد. سپس دسترسی‌ها، منابع آب، شبکه فاضلاب و زیرساخت‌های منطقه نیز ارزیابی می‌شود تا مشخص شود پروژه قابلیت اجرا دارد یا خیر.

مرشدی با بیان اینکه تسهیل صدور مجوز‌ها تأثیر مستقیم بر سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد، گفت: حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های مصوب امروز حدود ۷۵۰ میلیارد ریال است و پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۲۰۰ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد شود. این آمار نشان می‌دهد که تسهیل فرآیندها، علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، موجب رشد اشتغال در استان نیز می‌شود.