رئیس فدراسیون والیبال، گفت: صابر کاظمی با بهترین امکانات پزشکی منتقل شد و امیدوارم با دعای خیر مردم به زودی خبر‌های خوبی از وضعیت این ملی‌پوش بشنویم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از دریافت مجوز رسمی کمیسیون پزشکی، شب گذشته صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال کشورمان با نخستین پرواز به تهران منتقل شد.

این انتقال با تدابیر ویژه پزشکی و در هماهنگی کامل میان فدراسیون والیبال ایران، تیم پزشکی فدراسیون و کادر درمان قطری صورت گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال درباره پایان روند انتقال، گفت: خدا را شاکریم که بالاخره با تلاش‌های شبانه روزی، صابر عزیز بالاخره به ایران رسید. جا دارد از همه کسانی که در این مسیر کمک کردند تشکر کنم به صورت ویژه از دکتر جباری که با همه گرفتاری‌هایش عازم قطر شد و مشکلات را حل کرد.

تقوی با تشکر ویژه از مجموعه پرسنل بیمارستان پیامبران به ویژه دکتر سجادی ریاست این بیمارستان، افزود: دوشنبه شب و در بهترین شرایط صابر عزیز وارد کشور شد و با بهترین امکانات پزشکی این ملی پوش را منتقل کردیم. امیدوارم با دعای خیر مردم به زودی خبر‌های خوب بشنویم.