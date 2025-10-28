متقاضیان ثبت نام در فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برتر و نمونه استان اردبیل از تاریخ ۱۰ آبان تا یک آذر فرصت دارند تا اسناد و مدارک خود را به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۴مستقر در اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل تحویل دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان در عرصه صادرات کالا و خدمات غیر نفتی و بر اساس معیار‌ها و شاخص‌های مقرر، درصدد شناسایی الگوی موفق در بخش صادرات و معرفی آنان به عنوان صادر کننده برگزیده استانی در سال ۱۴۰۴ طی بیست و نهمین سالروز ملی صادرات می‌باشد.

دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۴مستقر در اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱ آماده دریافت مدارک و مستندات متقاضیان مشارکت کننده در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی خواهد بود.