فرماندار شادگان گفت: کمبود آب تهدیدی جدی برای معیشت اهالی شهرستان است و تعداد نخیلات از ۷ میلیون و کمتر از ۳ میلیون کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم اظهار کرد: خشکسالی بیسابقه سال جاری که به گفته کارشناسان در ۷۰ سال گذشته نظیر نداشته، خسارات گستردهای به نخلستانهای شادگان وارد کرده است.
وی با اشاره به اهمیت نخل و خرما در اقتصاد شهرستان شادگان بیان داشت: امسال فصل برداشت خرما با وجود خشکسالی شدید به پایان رسید، اما با توجه به خشکسالی در سال جاری، سال آینده تولید و برداشت خرما در این شهرستان کاهش خواهد یافت.
مقدم افزود: چند مرحله رهاسازی آب به نخلستانهای شادگان انجام شد تا از خشکیدگی کامل جلوگیری شود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان شادگان در تولید خرما بیان کرد: شادگان تامینکننده حدود ۴۰ درصد خرمای استان خوزستان است و در بسیاری از سالها در کشور نیز رتبه نخست تولید و صادرات خرما را داشته است، اما متاسفانه به دلیل خشکسالی و کمبود آب، تعداد نخیلات از حدود ۷ میلیون به کمتر از ۳ میلیون اصله کاهش یافته است.
فرماندار شادگان تنها راه احیای نخیلات این شهرستان را انتقال آب از رودخانه کارون به حوزه جراحی دانست و ادامه داد: مطالعات این طرح انجام شده و مجوزهای لازم نیز صادر شده است، امیدواریم با پیگیریهای مستمر، تامین اعتبار آن انجام و عملیات اجرایی آغاز شود.
فرماندار شادگان گفت: با اجرای مرحله دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری و سپردن مدیریت آن به نیروهای بومی و کشاورزان متخصص شهرستان، میتوان بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی شادگان را برطرف کرد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت اصولی منابع آبی گفت: دستگاههای متولی موظفاند بهصورت شبانهروزی در میدان باشند تا با جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، مسیر رسیدن آب به نخلستانهای انتهای حوضه آبریز شادگان هموار شود.
شهرستان شادگان دارای ۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار نخلستان با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نخل است که از این سطح، ۱۰ هزار هکتار آن بارور و سه هزار و ۶۰۰ هکتار آن غیربارور است.
شادگان یکی از مراکز عمده تولید انواع خرما با بیش از ۵۷ هزار هکتار اراضی قابل کشت است. استعمران، گنطار، بریم، برحی و اشگر از انواع خرمای تولیدی در شادگان هستند.
شهرستان شادگان در جنوب خوزستان و در انتهای حوضه رودخانه مارون–جراحی قرار دارد. این شهرستان یکی از مراکز قدیمی کشاورزی و از تولیدکنندگان عمده محصولات، بهویژه خرما در خوزستان است.
گندم، انواع سبزیجات، بامیه و خرما عمدهترین محصولات کشاورزی شادگان هستند.