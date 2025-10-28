به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل صدا و سیمای استان خوزستان از اضافه شدن شبکه «العالم» به بسته دوم فرستنده‌های استانی خبر داد.

دکتر دبیقی گفت، خروجی این شبکه بعد از افزودن به پخش منطقه‌ای، در تمامی فرستنده‌های استان مورد آزمایش قرار گرفت و تأیید فنی شده است.

مدیرکل صدا و سیمای استان خوزستان خاطر نشان کرد : شهروندان خوزستانی اکنون می‌توانند شبکه العالم را پس از کانال یابی مجدد در لیست کانال‌های خود داشته باشند.