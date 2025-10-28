پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: تحول در شیوههای جذب طلاب و تشکیل ستاد راهبردی برای هدایت و برنامهریزی در این زمینه ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تفاهم نامه کمیته جذب و پذیرش حوزه علمیه گیلان با دستگاههای اجرایی استان امروز در نشست برنامه ریزی کمیته جذب و پذیرش حوزه علمیه گیلان برای جذب جوانان در سال آینده، میان حوزه علمیه استان و نهادهایی مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز خدمات حوزههای علمیه، مدیریت حوزههای علمیه در بخش برادران و خواهران در مصلای امام خمینی رشت منعقد شد.
نماینده ولی فقیه در گیلان در این نشست، با تأکید بر ضرورت تحول در شیوههای جذب طلاب، تشکیل ستاد راهبردی برای هدایت و برنامه ریزی در این زمینه را اقدامی مهم و مؤثر دانست.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به آشنایی نداشتن بسیاری از مردم با جایگاه علم حوزوی و نقش علما در زندگی فردی و اجتماعی، خواستار تلاش همه جانبه برای اطلاعرسانی و برنامهسازی از سوی رسانهها، بهویژه رسانه ملی شد.
وی همچنین بر لزوم فراگیری معارف دینی و انتقال آن به اقشار مختلف مردم در سراسر استان تأکید کرد و گفت: در کنار ظرفیت رسانهای، حضور میدانی، تعامل چهره به چهره با مردم و بهرهگیری از توان ائمه جمعه، از دیگر راهکارهای مؤثر برای معرفی جایگاه حوزههای علمیه و علمای دینی است.
مدیر مرکز راهبری جذب حوزههای علمیه نیز در این نشست، با اشاره به اینکه تربیت عالمان کارآمد از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: امضای تفاهمنامه با نهادهای مختلف، گامی در جهت شناسایی استعدادها و تربیت نیروهای مؤثر در حوزههای علمیه محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا برته، با اشاره به اینکه رهبران برجستهای، چون امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و سید حسن نصرالله در حوزههای علمیه تربیت یافتهاند، افزود: روایتپردازی صحیح و معرفی حوزههای علمیه متناسب با زیست بوم فرهنگی هر منطقه، اجرای طرحهایی، چون «طرح حضور» برای آشنایی دانشآموزان با حوزه و شناسایی نیروهای مستعد، از جمله برنامههای این مرکز برای پرورش عالمان دینی کارآمد است.
در ادامه این نشست، برخی از حاضران نیز دیدگاهها و پیشنهادات خود را در خصوص راهکارهای جذب جوانان و ارتقای جایگاه حوزههای علمیه مطرح کردند.