به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی دریافت گزارشی مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک واحد آپارتمانی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های میدانی و هماهنگی با مراجع قضایی، در بازرسی از محل دو دستگاه ماینر قاچاق را که با ۱۵ آمپر برق غیرمجاز در حال فعالیت بودند کشف و ضبط کردند.

سرهنگ حصاری با اشاره به اینکه ارزش تقریبی تجهیزات کشف شده بیش از دو میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این زمینه یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: استفاده غیر مجاز از برق و نگهداری تجهیزات قاچاق علاوه بر خسارت به شبکه برق، جرم محسوب می‌شود و پلیس با این‌گونه موارد برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.