فوق تخصص مغز، اعصاب و ستون فقرات درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، گفت: تشخیص من برق گرفتگی نیست و روز اولی هم که مدارک را از نزدیک دیدم، متوجه شدم یک ضایعه عروقی در مغز است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از دریافت مجوز رسمی کمیسیون پزشکی، شب گذشته صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال کشورمان با نخستین پرواز به تهران منتقل شد. این انتقال با تدابیر ویژه پزشکی و در هماهنگی کامل میان فدراسیون والیبال ایران، تیم پزشکی فدراسیون و کادر درمان قطری صورت گرفت.

فوق تخصص مغز، اعصاب و ستون فقرات اظهار داشت: در ۱۰ روز اخیر، درپی افت هوشیاری در صابر و سپس آپنا و مشکلات قلبی که پیش آمد، در واقع یک حادثه قلبی شدیدی اتفاق افتاد.

دکتر رضا جباری که به عنوان نماینده فدراسیون والیبال به قطر اعزام شد و با صابر به کشور بازگشت، درباره خبر‌های اولیه مبنی بر برق گرفتگی، گفت: تشخیص من برق گرفتگی نیست و همان روز اولی هم که مدارک را از نزدیک دیدم متوجه شدم یک ضایعه عروقی در مغز است. به هر حال درمان‌ها انجام شد و تا زمانی که من ویزیت کردم، سطح هوشیاری که اکنون دارد در مدارک ثبت شده بود یعنی در واقع با همان وضعیت بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بیش از یک هفته است که هوشیاری در این سطح قرار دارد، یک سری تمهیدات و درمان‌هایی در نظر داریم و برخلاف اینکه قطری‌ها اعلام کرده بودند ممکن است اتفاقات بدتری بیفتد، به یک سری از مسائل امیدواریم. البته به معنای بهبودی کامل نیست.

فوق تخصص مغز، اعصاب و ستون فقرات درباره اتفاقات و اقدامات اولیه بروز این حادثه، گفت: ظرف ۱۰ تا ۱۲ دقیقه از زمانی که اطلاع دادند، اورژانس رسیده است. فکر می‌کنم از نظر زمان، ری اکشن سریع داشتند و بعد اورژانس دوم هم رسیده است و عملیات احیا شروع شده است. مرحله اول در بیست و پنج دقیقه اتفاق افتاده و صابر به بیمارستان منتقل شده است. در همان ساعت اول مجددا نیاز به ۱۲ دقیقه احیای قلبی پیدا می‌کند و دیگر حمله قلبی اتفاق نیفتاده است.

دکتر جباری افزود: با توجه به درخواست خانواده صابر کاظمی، اطلاعات بیشتری نمی دهیم و همه برای بهبودی او دعا می کنیم.