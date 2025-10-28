پویانمایی سینمایی «یوز»، به کارگردانی رضا ارژنگی به مناسبت روز جهانی انیمیشن، فردا چهارشنبه ۷ آبان به صورت نیم‌بها در سینما‌ها نمایش داده می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به مناسبت روز جهانی پویانمایی، سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، روز چهارشنبه ۷ آبان به صورت نیم‌بها در سینما‌های سراسر کشور نمایش داده می‌شود.

این اثر پیش از این و همزمان با روز جهانی کودک، به صورت نیم‌بها در سینما‌های سراسر کشور عرضه شد که با ثبت ۴٨ سانس فوق‌العاده، فروش ٣ میلیارد و ٣۶٠ میلیون تومان و جذب ۷۰ هزار مخاطب، رکورد پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین روز تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم کودک را شکست و به صدرنشین جدید گیشه روزانه سینمای ایران تبدیل شد.

پویانمایی سینمایی «یوز» که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد و پخش آن برعهده بهمن سبز است، با جذب نزدیک به ۶۰۰ هزار مخاطب به فروش بیش از ۳۷ میلیارد تومان دست پیدا کرده است.