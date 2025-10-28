رقابت‌های آزاد و دسته یک تنیس روی میز کشور در بخش بانوان از امروز آغاز شد.

آغاز رقابت‌های آزاد و دسته یک تنیس روی میز بانوان کشور در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس هیئت تنیس روی میز اصفهان گفت: این مسابقات با حضور ۷۸ ورزشکار در ۲ بخش آزاد و دسته یک تا روز جمعه ۹ آبان در خانه تنیس روی میز ادامه خواهد داشت.

منصوره رضایی ادامه داد: بخش گروهی این مسابقات نیز شامل ۲۴ گروه و هر گروه شامل سه تا چهار بازیکن است که در نوبت‌های صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود.

حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و حدود هزار و ۹۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در ۲ بخش بانوان و مردان استان اصفهان در این رشته مشغول فعالیت هستند.