رقابتهای آزاد و دسته یک تنیس روی میز کشور در بخش بانوان از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس هیئت تنیس روی میز اصفهان گفت: این مسابقات با حضور ۷۸ ورزشکار در ۲ بخش آزاد و دسته یک تا روز جمعه ۹ آبان در خانه تنیس روی میز ادامه خواهد داشت.
منصوره رضایی ادامه داد: بخش گروهی این مسابقات نیز شامل ۲۴ گروه و هر گروه شامل سه تا چهار بازیکن است که در نوبتهای صبح و بعدازظهر برگزار میشود.
حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و حدود هزار و ۹۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در ۲ بخش بانوان و مردان استان اصفهان در این رشته مشغول فعالیت هستند.