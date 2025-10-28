فرمانده انتظامی پاوه گفت: یک واحد صنفی جوشکاری و کاربیت‌کاری که با تغییر و ساخت باک‌های غیرمتعارف خودرو، زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی را فراهم می‌کرد، شناسایی و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ احمد رستمی، فرمانده انتظامی شهرستان پاوه گفت: در راستای سیاست‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز به ویژه قاچاق سوخت، مأموران انتظامی این شهرستان با هماهنگی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه موفق به شناسایی یک واحد صنفی جوشکاری و کاربیت‌کاری در سطح شهر شدند که با دستکاری و ساخت باک‌های غیرمتعارف برای خودرو‌های سواری و استیشن، به تسهیل قاچاق سوخت کمک می‌کرد.

وی افزود: این واحد صنفی به صورت پنهانی با ارائه خدمات ساخت و تغییر باک خودرو، زمینه حمل و نقل غیرمجاز فرآورده‌های نفتی را فراهم می‌کرد. مأموران پس از بررسی‌های اطلاعاتی و گشت‌های نامحسوس موفق شدند فعالیت این مغازه را شناسایی کنند و عملیات برخورد قانونی را اجرا کنند.

فرمانده انتظامی پاوه افزود: در این عملیات، چهار عدد باک غیرمجاز کشف و توقیف شد و مغازه مذکور تا اطلاع ثانوی پلمب گردید. پرونده این واحد صنفی جهت طی شدن مراحل قانونی به مرجع محترم قضایی ارسال شده است.