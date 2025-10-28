معاون رئیس‌کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف خوزستان از آغاز اجرای پویش ابتکاری جمعه‌های صلح خوزستان به نیت ظهور امام زمان (عج) و گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: پویش ابتکاری جمعه‌های صلح خوزستان با هدف ترویج فرهنگ صلح، گذشت و احیای ارزش‌های دینی، همزمان در سراسر استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به نام‌گذاری روز‌های پنجشنبه و جمعه به‌عنوان «روز‌های صلح و سازش» افزود: در سه هفته اخیر هر هفته حدود ۵ پرونده مهم در مناطق عشایری استان با مشارکت کارگروه‌های مشترک، شورا‌های حل اختلاف و همراهی مردم به صلح و سازش ختم شده است.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی با تأکید بر اینکه این پویش با نیت خالصانه برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) آغاز شده است، تصریح کرد: باور داریم که هر گام در مسیر آشتی و گذشت، گامی در راستای آمادگی جامعه برای ظهور منجی موعود است.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان بیان داشت: این حرکت مردمی علاوه بر کاهش تنش‌های اجتماعی، جلوه‌ای از همبستگی دینی و اخلاقی مردم خوزستان را به نمایش گذاشته است.

وی می‌گوید: امیدواریم این پویش الگویی برای سایر استان‌ها باشد و با گسترش آن، شاهد جامعه‌ای آرام‌تر، مهربان‌تر و آماده‌تر برای تحقق وعده الهی باشیم.