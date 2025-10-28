دو زندانی جرائم غیر عمد در کاشان، به یاد اسماء عبداللهی از بند رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان گفت: خانواده اسما عبداللهی، کودک ۶ساله اهل کاموی کاشان، با پرداخت ۶۰ میلیون تومان که بخشی از آن از طریق یک پویش مردمی تأمین شده بود، زمینه آزادی یک مادر زندانی و یک پدر ۸۰ساله را فراهم کردند.

علی راحمی با بیان اینکه خانواده این کودک به جای برگزاری مراسم چهلم تصمیم به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد گرفتند، افزود: اسماء عبداللهی در پی حادثه غرق‌شدگی دچار عارضه مغزی و سپس مرگ مغزی شده بود، و با تصمیم ایثارگرانه خانواده‌اش، اعضای وی به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان گفت: مقرر شده این مسیر انسان‌دوستانه با همراهی خیران ادامه یابد و در نهم هر ماه، یک زندانی جرایم غیرعمد از بند رهایی یابد و به کانون خانواده بازگردد.