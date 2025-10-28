امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

صحن علنی مجلس شورای اسلامی / ۶ آبان ۱۴۰۴

صبح امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ - ۱۴:۴۴
خبرهای مرتبط

صحن علنی مجلس شورای اسلامی _ سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

صحن علنی مجلس شورای اسلامی/۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

صحن علنی مجلس شورای اسلامی _ سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

برچسب ها: مجلس ‌ ، مجلس شورای اسلامی ، صحن علنی مجلس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 