پخش زنده
امروز: -
موسسه محکم با هدف حمایت از کودکانی که بهطور مادرزادی از بدو تولد دچار ناهنجاری و نقص جسمی هستند، فعالیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کودکان بسیاری در کشور با یک نقص متولد میشوند و خلقتشان در دوران جنینی کامل نمیشود یا دچار ناهنجاری میشوند، موسسه خیریه محکم «حمایت از کودکان با ناهنجاریهای مادرزادی» از هنگام تأسیس در سال ۱۳۸۴ این کودکان را به شرط اینکه در خانوادههای نیازمندی باشند که قادر به انجام عمل جراحی و درمان نیستند زیرپوشش خود گرفته است تمام کارهای و هزینههای درمان، جراحی، اسکان همراه بیمار، پیگیری درمان تا بهبود کامل و حتی رفع نیازهای تغذیهای آنها را انجام میدهد.
صلاح الدین دلشاد، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه محکم میگوید: جمعی از پزشکان فوق تخصص و جراحانی که میدیدیم تعدادی از این بیماران به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینهها یا از دست میروند یا یک عمر در رنج زندگی میکنند نتوانستیم بی تفاوت بمانیم و خیریه محکم را به کمک خیران تاسیس کردیم و تمام کشور را تحت پوشش قرار داده از ۳۱ بیماری آغاز کردیم و اکنون ۵۶ بیماری را بدون دریافت هیچ هزینهای درمان میکنیم.
محسن عالمی، رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه محکم نمایندگی استان همدان گفت: هر بیمار واجد شرایط در استان را اگر بتوانیم در همدان جراحی و درمان میکنیم و اگر جراح مربوطه در همدان نباشد با حمایت کامل به تهران اعزام کرده تحت عمل جراحی قرار میدهیم.
مدیر اجرایی موسسه خیریه محکم نمایندگی استان همدان هم گفت: در استان همدان از ۱۴۰۲ تاکنون ۳۸ بیمار به موسسه معرفی شده است و ۳۲ مورد درمان شدهاند که مورد اخیر یک دختر خانم ۱۴ ساله با ناهنجاری اسکولیوز (کجی ستون مهرهها) است و خرداد مورد جراحی قرار گرفته است.
حمید شاکری، هزینه جراحی این بیماران را از ۴۰ میلیون تا نزدیک به یک میلیارد تومان اعلام کرد که همه را موسسه میپردازد.