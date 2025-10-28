پخش زنده
فرماندار بوکان برلزوم برگزاری رزمایش آمادگی در مدارس و فضاهای عمومی با هدف افزایش آمادگی در برابر حوادث مترقبه و غیرمترقبه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی اجرای رزمایش کشوری پدافند غیر عامل مردم پایه در سطح شهرستان بوکان برگزار شد.
در این جلسه معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان در سخنانی به تشریح برنامهها و اجرای دستور العملهای رزمایش پدافند غیرعامل مردم پایه پرداخت و گفت: این برنامهها بر اساس دستورالعملهای استانی و کشوری طراحی شده و ادارات مختلف شهرستان موظف به اجرای آنها هستند.
سرهنگ پاسدار یوسف کرمی افزود: هدف اصلی این هفته تمرین و ارزیابی آمادگی در مقابل بحرانها و تهدیدات امنیتی است، به گونهای که قبل، حین و بعد از وقوع حوادث، اقدامات لازم انجام شود.
وی با نقل قولی از مقام معظم رهبری که پدافند غیرعامل را مانند مصونیتسازی بدن انسان توصیف میکند، عنوان کرد: اهمیت پدافند غیرعامل امروزه باید در اولویت همه دستگاهها قرار داشته باشد.
کرمی ابعاد تهدیدات متصور، از جمله تهدیدات مردممحور، زیرساختها، بحرانسازیهای سیاسی و اجتماعی، جنگ نرم، تهدیدهای سایبری، زیستی، الکترونیکی، پرتویی، شیمیایی و اقتصادی را برمیشمرد و بر ضرورت برنامهریزی برای مقابله با آنها تأکید میکند.
فرماندار بوکان نیز در این جلسه با اشاره به موضوع پدافند غیرعامل و ضرورت تقویت آمادگیهای مردمی گفت؛ اقدامات پدافند غیرعامل باید مردمیسازی شود، تصمیمات و برنامهریزیهای انجامشده در سطح ملی و استانی باید در سطح جوامع محلی نهادینه گردد چرا که ما در منطقهای واقع شدهایم که از نظر مخاطرات طبیعی از جمله زلزله، خشکسالی و آتشسوزیهای فصلی در وضعیت حساسی قرار داریم.
خشایار صنعتی افزود: برگزاری مانورهای آمادگی در مدارس و فضاهای عمومی ضروری است تا بتوانیم در برابر حوادث مترقبه و غیرمترقبه با کمترین خسارت ممکن عمل نماییم.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق جهاد تبیین و پاسخگویی مسئولان به مردم خاطرنشان کرد: امروز زمان آن نیست که مدیران تنها پشت میز بنشینند، مردم ما فهیم، صبور و مطالبهگر هستند. اگر در جایی محدودیتی وجود دارد، باید با شفافسازی، اطلاعرسانی و ارتباط مؤثر با مردم، اعتماد عمومی را حفظ کنیم.
وی تاکید کرد: پاسخگو نبودن مدیران، بیتوجهی به پیامها و مراجعات مردمی و نداشتن تعامل سازنده، به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
مقام عالی شهرستان تصریح کرد؛ تمامی مدیران و کارمندان موظفاند ضمن حضور فعال در محل کار، پاسخگوی تماسها، مراجعات و درخواستهای شهروندان باشند. رفتار اداری ما باید در شأن مردم شریف شهرستان باشد. بازدیدهای سرزده از ادارات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و نحوه برخورد کارکنان ادارات با اربابرجوع مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در ادامه این جلسه، از فعالان فرهنگی مردممحور شهرستان در برنامههای ملی و مذهبی با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.