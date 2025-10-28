پخش زنده
رئیس مرکز تحقیقات علوم دامی کشور گفت: با استفاده از اقلام جایگزین در ترکیب خوراک دام و طیور میتوان بخشی از وابستگی به واردات نهادهها را کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن خمیسآبادی، رئیس مرکز تحقیقات علوم دامی کشور گفت: در حال حاضر میزان مصرف نهادههای دام و طیور در کشور حدود ۸۰ میلیون تن است که با استفاده از کشتهای جایگزین و اصلاح جیره غذایی دام میتوان این میزان را تا ۳۰ درصد کاهش داد.
خمیس آبادی افزود: با جایگزینی بخشی از نهادهها با ضایعات کشاورزی حدود ۱۴ میلیون تن صرفهجویی در مصرف علوفه دامی حاصل شده و با گسترش استفاده از جایگزینهایی مانند پودر پر به جای کنجاله سویا میتوان بخش قابل توجهی از نیاز کشور را پوشش خواهد داد.
رئیس مرکز تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به اینکه تغییر جیره غذایی دام بر اساس اسناد بالادستی و سیاستهای کلان بخش کشاورزی انجام میشود، گفت: جایگزینی نهادههای دامی از مهمترین دستاوردهای این مرکز در کاهش نیاز به واردات و افزایش خودکفایی در تولید نهادههاست.
خمیسآبادی با بیان اینکه حفظ ذخایر ژنتیکی دامهای بومی و تحقیق و توسعه در زمینه مرغ آرین از دیگر برنامههای مرکز است، افزود: در زمینه ثبت نژاد اسبهای ایرانی نیز در بیشتر استانهای کشور عملیات ثبت و هویتبخشی انجام شده است.