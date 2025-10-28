به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رقابت‌ها در مجموعه کشوری شهید بهشتی ابریشم برگزار و ورزشکاران از سراسر کشور در پنج رشته مختلف به رقابت پرداختند.

براین اساس در رشته آمادگی جسمانی، رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال نرگس عسگری از تهران، حدیث حیدری از قزوین و الهه زرین کلام از همدان به ترتیب صاحب نشان‌های طلا و برنز شدند.

در رده سنی ۲۶ تا ۳۰ سال این رشته نیز شقایق غفوری مقدم از تهران، اسرا نوری از فارس و حنانه غفاری حدیقه از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند و در رده سنی ۳۱ تا ۳۵ سال فرشته سادات طباطباییان از قم، پریسا نورالهی از تهران و فاطمه دنیاخواه از آذربایجان شرقی در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال آمادگی جسمانی نیز آقا مرادی از قزوین، حکیمه فتحی از آذربایجان غربی و لیلی نصر اصفهانی از اصفهان نشان‌های طلا تا برنز را گرفتند.

در رشته پیلاتس این المپیاد نیز در رده‌ی سنی کمتر از ۲۶ سال ریحانه نصیری از فارس و تارا فخار فیروزه از گیلان اول تا دوم شدند و مهرنوش سلیمانی از استان کرمانشاه و زهرا غلام نژاد از استان تهران نیز به طور مشترک مقام سوم را دریافت کردند.

همچنین در رده سنی بیشتر از ۲۶ سال پیلاتس زهرا رضایی هارونی از اصفهان و شیدا سبزیانفرد از خراسان رضوی به ترتیب نشان‌های طلا و نقره گرفتند و فاطمه سادات ابوالبقایی از کرمان و هما بختیاری از بوشهر به طور مشترک سوم شدند.

در رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال فانکشنال فیتنس نیز بهار محمدزاده از خراسان رضوی، آریانت متابعان از تهران و آریانا بی غم از مازندران رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند و فائزه حیدری از خراسان جنوبی، مهسا آرامش از تهران و راضیه زارعی از مازندران در رده‌های سنی ۲۱ تا ۳۰ سال به ترتیب صاحب نشان‌های طلا، نقره و برنز شدند.

در رده سنی بیشتر از ۳۰ سال این رشته نیز سمانه عزیزمحمدی از تهران، فاطمه احمدی گرجی از مازندران و مهسا یادسار از فارس به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

در دسته وزنی کمتر از ۵۸ کیلوگرم کتل بل نیز زینب اکبری از اصفهان و نگار زمانی احمد محمدی از چهارمحال و بختیاری به ترتیب صاحب نشان طلا و نقره شدند و سحر ابراهیمی از مرکزی و سمیه پشنگ پدر از البرز نیز به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

همچنین در دسته وزنی بیشتر از ۵۸ کیلوگرم این رشته ژاله علیپور نوری از تهران، راحله رستم پدر از آذربایجان غربی و مهسا علویان پارسا از مرکزی صاحب نشان‌های طلا، نقره و برنز شدند.

در کلیستنیکس و ورزش‌های خیابانی نیز فاطمه دشتکی از خراسان رضوی و زهرا فلاح اکبری از قزوین در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند و یاسمن پورگنجی از اصفهان و پریسا محمودی ثابت از تهران به طور مشترک سوم شدند.