به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار پاسدار حیدر بابا احمدی در نشست قرارگاه مساجد استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این نشست مباحث مربوط به مسجد مطرح می‌شود، اظهار کرد: مسجد باید به صورت مردمی اداره شود.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج کشور به طرح محله محوری بسیج اشاره کرد و گفت: در قرارگاه محله محوری که از سال ۹۳ آزمون خود را آغاز کرد، سال ۹۷ حدود پنج استان به صورت فراگیر موضوع محله محوری را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ این قرارگاه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: امام جماعت، سایر ارکان فعال در مسجد و دو نفر از معتمدین محل تحت عنوان شورای تحول محله یا قرارگاه محله اسلامی، فعالیت می‌کنند.

سردار بابا احمدی از تشکیل ۲۵ هزار و ۷۰۰ قرارگاه محله اسلامی در کشور از سال ۱۴۰۰ تاکنون سخن به میان آورد و ادامه داد: شناسایی نظام مسائل محله، شناسایی ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل و مشکلات با محوریت مسجد در دستور کار بوده و فرمانده نیز امام محله خواهد بود.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج کشور به تشکیل قرارگاه ملی مسجد در سطح کشور اشاره و بیان کرد: طبق سند این قرارگاه پنج رکن راهبری و هدایت توسط شبکه امامت، توانمندسازی ارکان مسجدی با مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد هدایت، پیش بینی زیرساخت، تجهیز و آمایش با سازمان اوقاف و امور خیریه، کادرسازی و تربیت امام جماعت مسجد با محوریت حوزه و همچنین کنشگران مسجدی تشکیل و ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور بحث محله و مسجد محوری را مورد تاکید قرار داده‌اند، یادآور شد: می‌طلبد مسیر همراهی و هماهنگی ذیل قرارگاه مسجد پیگیری و دنبال شود.

سردار بابا احمدی گفت: اخیراً نیز مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به جمع قرارگاه مسجد اضافه شده‌اند.