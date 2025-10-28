پخش زنده
اداره دامپزشکی کرخه با همکاری مراجع قضایی و بهداشتی، ۵ واحد صنفی متخلف در زمینه کشتار غیرمجاز دام را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا کعبی آلکثیری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور، اداره دامپزشکی شهرستان شوش با همکاری نهادهای قضایی و بهداشتی، این پنج واحد صنفی متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت دامپزشکی بر فرآیند کشتار دام افزود: واحدهای صنفی شهرستان کرخه تنها میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند که کشتار در کشتارگاه مجاز دام شهرستان شوش و تحت نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی انجام شود و حمل لاشههای استحصالی نیز صرفاً با خودروهای سردخانهدار تأمینشده توسط شهرداریهای شهرستان کرخه صورت گیرد، در غیر این صورت ادامه فعالیت این واحدها متوقف خواهد شد.
کعبی آل کثیر در پایان با هشدار نسبت به خطرات بیماریهای مشترک بین انسان و دام از شهروندان خواست از خرید و مصرف گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند.