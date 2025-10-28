رئیس جمهور در پیامی از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی، به‌ ویژه پدر او، مولوی عبدالرحمن، تجلیل و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای پزشکیان به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

خانواده بزرگوار دانشجوی فقید، مرحوم امیر محمد خالقی؛





تصمیم بزرگ و خداپسندانه شما به‌ویژه پدر عزیزتان، جناب آقای مولوی عبدالرحمن در بخشش و گذشت از قصاص قاتل فرزند دلبندتان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، جوانمردی و اخلاق اسلامی را در عرصه زندگی اجتماعی به تصویر کشید.

اقدام شجاعانه و انسانی شما در این آزمون دشوار، یادآور روایت شریف پیامبر اکرم، صل الله علیه و آله است که فرمودند: «العفو لا یزید العبد إلا عزّاً، فاعفوا یعزّکم الله: بخشش، جز بر عزّت انسان نمی‌افزاید، پس ببخشید تا خدا شما را عزیز کند».





این تصمیم بزرگ و خداپسندانه، نه‌تنها بیانگر ایمان راسخ و کرامت روحی و بزرگواری اخلاقی است، بلکه نمونه‌ای روشن از تربیت انسانی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به‌شمار می‌آید.





اینجانب، ضمن قدردانی و تجلیل از این اقدام ارزشمند، از درگاه خداوند متعال برای شما خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی و برای روح آن جوان نخبه و عزیز، آرامش در جوار رحمت الهی را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران