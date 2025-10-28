اقدامات مشترک تفاهم نامه همکاری حفاظت محیط زیست استان البرز و شرکت مکو، برای حمایت از گونه ارزشمند عقاب طلایی تداوم می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی استان البرز در جریان بازدید از شهرستان فردیس، از استمرار همکاری‌های مشترک با شرکت مکو در راستای حمایت از عقاب طلایی خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف حمایت، پایش و معرفی گونه شاخص عقاب طلایی و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی آن در استان منعقد شده و تاکنون گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است.

کیوان رحیمی افزود: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی در حفاظت از تنوع زیستی کشور مورد توجه قرار گیرد، همچنین در کنار حمایت میدانی از زیستگاه‌ها، اقدامات آموزشی و ترویجی نیز برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های زیست‌محیطی این گونه در حال اجراست.

وی اظهار داشت: رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، کنترل آلاینده‌ها، مدیریت پسماند و به‌روزرسانی سامانه‌های تصفیه از جمله اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌های واحد‌های تولیدی قرار گیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان از تهیه بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از صنایع و واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی سیمین‌دشت به‌عنوان یکی از مصوبات مهم یاد کرد و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت زیست‌محیطی واحدها، گامی مؤثر برای تصمیم‌سازی علمی و نظارت هدفمند در مسیر توسعه پایدار خواهد بود.