پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ فولادی با انتقاد از صادرات بیرویه مواد اولیه گفت: صادرات کنسانتره سنگآهن در نیمه نخست سال دو برابر شده و این روند میتواند به بحران تأمین سنگآهن در کشور منجر شود
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما، احسان دشتیانه در کارگاه تخصصی همایش فولاد ۱۴۰۴در کیش؛ گفت: خواست جدی ما از دولت، تدوین سیاستهای پلکانی در حوزه صادرات است؛ بهگونهای که صادرات مواد خام با تعرفههای بالاتر کنترل شود و محصولات نهایی مشمول حمایت قرار گیرند.
وی با انتقاد از سیاستهای دولت در تعرفه گذاری محصولات نهایی فولاد گفت: اکنون تعرفه صادرات محصولات نهایی از مواد اولیه بیشتر است و این سیاست معکوس باید اصلاح شود.
این فعال صنعت فولاد، همچنین از لزوم بازنگری در سیاستهای انرژی سخن گفت و افزود: در ماههایی از سال که کشور با محدودیت انرژی مواجه نیست، تولید فولاد ایران حتی از کشور آلمان نیز بیشتر بوده است. این نشان میدهد که اگر سایر بخشهای اقتصادی همانند صنعت فولاد عمل میکردند، امروز عقبماندگیهای موجود در اقتصاد ملی تا این اندازه محسوس نبود.
دشتیانه گفت: اگر دولت در حوزه انرژی و مواد اولیه سیاستهای منطقی و پایدار اتخاذ کند، صنعت فولاد ایران میتواند نهتنها جایگاه خود را در منطقه حفظ کند، بلکه در مسیر توسعه فولاد سبز نیز گامهای جدی بردارد.