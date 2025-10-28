پخش زنده
مدیرعامل آب منطقهای مازندران: کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی با تغییر الگوی کشت میسر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: کمک به اجرای طرحهای مهار آبهای سطحی و تغییر الگوی کشت، نقش مهمی در کاهش برداشت از چاهها و سفرههای زیرزمینی دارد.
حیدر داوودیان در نشست پیگیری مسائل و مشکلات روستاهای دهستان پشتکوه بخش چهاردانگه ساری افزود: افت تراز آبهای زیرزمینی در مازندران طی سالهای اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته که این امر ناشی از افزایش برداشت از این منابع به ویژه برای تامین آب کشاورزی است.
وی تصریح کرد: در مازندران طرحهای متعددی برای تامین آب از منابع سطحی تعریف شده که تعدادی از این طرحها به سرانجام رسیده است و تعدادی از طرحها نیز در حال اجرا است. برای پیشگیری از روند رو به افزایش افت تراز آبهای زیرزمینی از یک سو به همراهی مردم در رعایت ضوابط حفاظت از منابع آبی نیاز داریم و از سوی دیگر نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط و نمایندگان مجلس برای تامین اعتبارات لازم هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: برای مناطق کوهستانی مازندران که امکان ساخت سدهای مخزنی را ندارند، ساخت سدهای انحرافی به منظور بهرهمندی مناسب و درست از آب رودخانهها در دستور کار قرار دارد که بهرهبرداری از این سازههای زودبازده میتواند به تامین بخش قابل توجهی از آب کشاورزی این مناطق از آبهای سطحی و همچنین کاهش میزان برداشت از آبهای زیرزمینی منجر شود.
داوودیان گفت: در کنار این اقدامات سازهای، به فرهنگسازی برای کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی و توجه همه بهرهبرداران به این موضوع نیازمندیم. اصلاح الگوی کشت به ویژه در مناطق کوهستانی و مرتفع استان با گرایش به سمت کشت محصولات کمآببر و همچنین استفاده از شیوههای نوین آبیاری در کشتزارهای این مناطق میتواند نقش مؤثری در کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی و همچنین شکوفاتر شدن اقتصاد کشاورزی در این مناطق داشته باشد که تحقق این هدف مستلزم همراهی همه بهرهبرداران است.