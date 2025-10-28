پخش زنده
رئیس سازمان فضایی ایران در بازدید از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهاندازی مرکز تخصصی فضایی برای تجمیع شرکتهای دانشبنیان و تقویت همافزایی و نوآوری در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بازدید رئیس سازمان فضایی ایران از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر ایجاد مرکز تخصصی حوزه فضایی با هدف تمرکز شرکتهای دانشبنیان، افزایش همافزایی و رشد شتابان نوآوری در این حوزه تأکید شد.
این بازدید امروز (سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴) و در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و پارک فاوا انجام شد. هدف از این بازدید، بررسی ظرفیتها و زمینههای گسترش همکاریهای فناورانه و ایجاد همافزایی میان شرکتهای فعال در حوزه فضا عنوان شد.
حسن سالاریه، در جریان این بازدید، ضمن حضور در مرکز نوآوری و سازههای چندمنظوره پارک فاوا، با امکانات، زیرساختها و برنامههای توسعهای این مجموعه آشنا شد.
او با تأکید بر اهمیت ایجاد بستری متمرکز برای فعالیت شرکتهای فضایی، پیشنهاد کرد برگزاری رویدادی تخصصی با حضور این شرکتها میتواند به معرفی ظرفیتها و مزیتهای پارک فاوا برای استقرار آنها کمک کند.
به گفته سالاریه تمرکز و هممکانی شرکتهای فضایی در محیطی حفاظتشده و قابلکنترل، موجب افزایش تعاملات، رشد فناوری و بهرهوری بیشتر میشود.
رئیس سازمان فضایی ایران، پارک فاوا را دارای ظرفیت بالا برای میزبانی شرکتهای دانشبنیان حوزه فضایی دانست و خاطرنشان کرد که دو مجموعه میتوانند نقش راهبری در هدایت این شرکتها ایفا کنند تا با استقرار در یک محیط منسجم، از امکانات زیرساختی و حمایتی بهشکل بهینه بهرهمند شوند.
در برنامه مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز ضمن معرفی فرآیند پذیرش شرکتها، اراضی قابل واگذاری و تسهیلات موجود در پارک، تاکید کرد که تجمیع شرکتها در قالب مراکز تخصصی به همافزایی، تبادل دانش و رشد شتابان نوآوری منجر میشود.
او تصریح کرد: پارک فاوا آمادگی دارد با همکاری سازمان فضایی ایران، مرکز تخصصی حوزه فضایی را ایجاد کند.
گفتنی است این بازدید در ادامه همکاریهای مشترک میان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان فضایی ایران انجام شد؛ همکاریهایی که نخستین گام آن با امضای تفاهمنامه دو مجموعه در حاشیه بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ برداشته شده و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.