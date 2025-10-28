به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: حمام تاریخی سرچشمه واقع در شهر خوانسار به شماره ثبتی ۳۴۴۲۴، عمارت تاریخی ارباب واقع در روستای علی‌آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل به شماره ثبتی ۳۴۴۲۲، مسجد جامع تاریخی آدینه بادرود واقع در شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز و قلعه تاریخی دورمیان واقع در روستای دور میان از توابع شهرستان برخوارومیمه به شماره ثبتی ۳۴۴۲۳، بنا‌های تاریخی به ثبت رسیده هستند.

امیر کرم‌زاده ادامه داد: ثبت ملی آثار تاریخی یکی از مهم‌ترین کار‌هایی است که در زمینه حفاظت و نگهداری بنا‌های تاریخی می‌توان اجرا کرد.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (یک هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و بیش از ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد.