کارشناس سواد عاطفی با اشاره به اهمیت توجه افراد نسبت به خواب، تغذیه و ورزش در زندگی گفت: پرستاری روح و جسم ضرورت سبک زندگی سالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، صالحه کشاورز با حضور در صدا و سیمای البرز، برنامه امروز البرز گفت: سبک زندگی یکی از اصطلاحاتی است که در عصر کنونی بار‌ها عنوان شده است. سبک زندگی یعنی مجموعه عادت ها، رفتارها، باور‌ها و آن چه به طور کلی زندگی ما را می‌سازد. در گام نخست باید هدف گذاری را شناخت. سبک زندگی مبتنی بر هدف گذاری صحیح زندگی است.

کارشناس سواد عاطفی در برنامه سیمای البرز افزود: با توجه به سالروز میلاد حضرت زینب (س) جای دارد که به این نکته تأکید کنیم که متوجه پرستاری جسم و روح باشیم. بیماری ذهن و روان ما به ظاهر درد ندارد. پرستار جسم و روان خودتان باشید. این دو به یکدیگر مرتبط هستند. جسم سالم روح سالم و برعکس را به همراه دارد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به ساعت خواب به مجری سیما بیان کرد: سه مولفه اصلی برای سلامت جسم و روح ضروری است. اولین مورد خواب است که باید در ساعت مشخصی انجام شود. هر جسمی در هر سنی نیازمند خواب معینی است. خواب در واقع پاکسازی ذهن است. به جسم ما آرامش می‌دهد.

کشاورز در برنامه امروز البرز بیان کرد: دومین مولفه تغذیه مناسب براساس نیاز بدن است. به ویژه غذای سالم و تازه برای سلامت بدنی است. سومین مورد ورزش کردن است که با توجه به شرائط زندگی و اداری فعالیت‌های بدنی پایین آمده و باید نسبت به آن توجه داشت.

وی ادامه داد: صبر نکنید تا انگیزه برای ورزش پیدا کنید. خود را مجبور به ورزش کنید چرا که تمرین‌های بدنی بدن را سلامت و سرزنده می‌کند. باید الزام و اجبار بگذاریم تا سبک زندگی مان اصلاح شود.

این کارشناس به مجری سیمای البرز گفت: سعی کنیم در طول زندگی ورودی‌های خود را اصلاح کنیم. هر چیزی نشنویم. هر چیزی نبینیم. دیگران محل تخلیه افکار ما نیستند. افراد در زمان مشکلات باید نزد مشاور بروند. نباید انرژی‌های منفی خود را به دیگران منتقل کنیم.

کارشناس سواد عاطفی در خصوص سبک زندگی در برنامه سیمای البرز خاطرنشان کرد: تعامل داشتن با دیگران به نحو سالم که همدردی و مراقبه را به همراه داشته باشد یک باور است که باید در طوفان‌های زندگی آن را باور داشته باشیم.