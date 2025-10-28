بازدید به منظور بررسی وضعیت کالا‌های اساسی موجود در انبار‌های عمده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اهواز انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جریان بازرسی میدانی توسط بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، روز گذشته از انبار‌های مجموعه عمده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اهواز بازدید به‌عمل آمد.

در این پایش، وضعیت موجودی کالا‌های اساسی، رعایت ضوابط ورود و خروج کالا‌ها و قیمت‌های خرید و فروش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این اقدام در راستای نظارت بر بازار مصرف و تأمین به‌موقع اقلام ضروری مردم انجام شد.