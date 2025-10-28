پخش زنده
مانور اقتدار آفتاب با همکاری ۶۵ دستگاه اجرایی استان مرکزی، هشتم آبان ماه امسال در منطقه کوکبیه شهرستان شازند برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی با اعلام این خبر گفت: این مانور با حضور ۲ هزار نفر نیروی انسانی، ۷۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین در حوزه آوار برداری، راهسازی و انتقال آب برگزار میشود.
سید مرتضی میری افزود: این مانور بنا بر تکلیف سازمان مدیریت بحران کشور به منظور آمادگی ستادهای بحران استانها در برابر بلایای طبیعی و انسان ساخت و خدمت رسانی به موقع به شهروندان اجرا میشود.
او ادامه داد: مانور ترکیبی استان مرکزی در بخشهای زلزله، سیل، نشت مواد خطرناک، آتش سوزی و آوار برداری در منطقه کوکبیه شازند اجرا میشود.