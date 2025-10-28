به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی با اعلام این خبر گفت: این مانور با حضور ۲ هزار نفر نیروی انسانی، ۷۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین در حوزه آوار برداری، راهسازی و انتقال آب برگزار می‌شود.

سید مرتضی میری افزود: این مانور بنا بر تکلیف سازمان مدیریت بحران کشور به منظور آمادگی ستاد‌های بحران استان‌ها در برابر بلایای طبیعی و انسان ساخت و خدمت رسانی به موقع به شهروندان اجرا می‌شود.

او ادامه داد: مانور ترکیبی استان مرکزی در بخش‌های زلزله، سیل، نشت مواد خطرناک، آتش سوزی و آوار برداری در منطقه کوکبیه شازند اجرا می‌شود.