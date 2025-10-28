به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پس از ارزیابی آثار ارسالی در بخش نمایشنامه‌های دانش‌آموزی توسط منوچهر اکبرلو، آثار برگزیده برای حضور در مرحله نهایی معرفی شدند.

بر این اساس، نمایشنامه‌های زیر به عنوان آثار منتخب این بخش اعلام شدند: «انجمن بهترین شکست‌خوردگان» به نویسندگی سید صدرا سجادپورسینی از خراسان رضوی، «پیشگو» به نویسندگی سارا اکرمی از گیلان، «چند موقعیت کیکی با شکر اضافه» به نویسندگی مهشید مهرانداز از تهران، «راز شکوفه‌ها» به نویسندگی نیکی هاشمی‌مقدم از قزوین، «سفره‌ای برای سکه‌های پر برکت» به نویسندگی تانیا رضایی از یزد، «شجاع باش و رها کن» به نویسندگی تانیا رضایی از یزد، «فصل مد کفش‌ها» به نویسندگی آنیسا زینی‌زاده از اردبیل.

در مرحله بعد، نویسندگان جوان این آثار با همراهی استادان مشاور، نمایشنامه‌های خود را برای ارائه نهایی آماده خواهند کرد.

در مرحله نهایی آثار بازنویسی شده، مورد ارزیابی و داوری نهایی قرار گرفته و در نهایت دو نمایش‌نامه به عنوان آثار برگزیده اعلام خواهند شد.

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.