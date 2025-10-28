با تصویب شورای اسلامی شهر ورامین زمین ساخت مصلای شهر به ستاد نمازجمعه و امام جمعه ورامین تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین واگذاری زمین مصلای بزرگ شهرستان ورامین با حضور فرماندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر ورامین به امام جمعه شهرستان برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی و تعیین موقعیت مناسب، زمین موردنظر در بلوار قائم ، جنب بیمارستان شهید مفتح ورامین در زمینی به مساحت بالغ بر ۱۵ هزار مترمربع، شامل ۵ هزار مترمربع محل ساخت مصلی و ۱۰ هزار مترمربع محوطه و فضای سبز، برای ساخت مصلای بزرگ شهرستان در اختیار ستاد نماز جمعه ورامین قرار گرفت.

جعفر اردستانی افزود: اجرای این طرح با هدف ایجاد فضایی جامع برای برگزاری آیین‌های عبادی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان صورت گرفته و در آینده به عنوان یکی از مراکز مهم مذهبی و فرهنگی شهرستان ایفای نقش خواهد کرد.

شهردار ورامین در این مراسم گفت: احداث مصلای بزرگ شهرستان ورامین، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی شهر است و شهرداری با تمام ظرفیت در خدمت اجرای این طرح مهم خواهد بود.