رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری با برگزاری آزمون اسخدامی اخیر نیروی مورد نیاز تامین و مشکل کمبود نیرو مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صالحی فرد گفت: تعداد کادر پرستاری استان به حدود ۳ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: هم اکنون ۲ هزار و ۱۵۷ نفر کادر پرستاری (در رشته‌های اتاق عمل، هوشبری، پرستار، بهیار و کمک پرستار) در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مشغول به خدمت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: در استان به ازای هر تخت، یک پرستار در حال خدمت است که برای رسیدن به استانداردها، جذب نیروی پرستاری ضروری است.

دکتر صالحی فرد گفت: پیگیری مطالبات پرستاری، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و پیگیری تبدیل وضعیت نیرو‌ها از اقدامات صورت گرفته اخیر است.

گفتنی است: امسال هفته پرستار ۲ تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ با شعار " ایران قلب پرستار" همزمان با سراسر کشور در استان چهارمحال و بختیاری گرامیداشته شد.