به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در صد و هفتاد و پنجمین سالروز ولادت عالم ربانی و فقیه برجسته، آیت‌الله سید ابوالقاسم دهکردی، کنگره بزرگداشت وی صبح امروز با حضور علما، مسوولان و طلاب در مدرسه علمیه صدر اصفهان برگزار شد.

این کنگره با پیام آیت‌الله حسین مظاهری، مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان، آغاز شد.

در بخشی از پیام آیت‌الله مظاهری آمده است: برپایی این کنگره علاوه بر گرامیداشت نام و یاد عالمان بزرگ، حفظ و صیانت از تاریخ حوزه‌های علمیه و درس‌آموزی از سیره علمی و معنوی آنان را هدف قرار داده است.

وی ضمن اشاره به تلاش‌های علمی، اخلاقی و عرفانی آیت‌الله دهکردی، تأکید کردکه آثار و تالیفات این عالم جلیل القدر، راهنمای روشنی برای طلاب و نسل‌های آینده حوزه‌ها خواهد بود.

در این آیین همچنین از سه جلد کتاب با معرفی آیت‌الله دهکردی و دیگر علمای نامدار حوزه علمیه اصفهان رونمایی شد.

این کتب، گوشه‌ای از تلاش‌های علمی و اجتماعی آیت‌الله دهکردی را بازتاب می‌دهد و نقش او در تربیت شاگردان برجسته و احیای سنت علمی حوزه‌های اصفهان را نشان می‌دهد.

آیت‌الله دهکردی علاوه بر تلاش‌های علمی و معنوی، در عرصه اجتماعی و اقتصادی نیز فعال بود، او و جمعی از علمای اصفهان در جریان صدور اعلامیه پنج ماده‌ای، حمایت از کالای داخلی و تحریم محصولات خارجی را برای مقابله با سلطه بیگانگان امضا کردند، اقدامی که نشان دهنده بارز نگاه اقتصادی مقاومتی و دغدغه‌های اجتماعی و ملی این عالم جلیل القدر بود.

این کنگره با مرور زندگی علمی و عرفانی آیت‌الله دهکردی به پایان رسید و شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به مقام علمی و معنوی این عالم، بر اهمیت تداوم مسیر علمی و اخلاقی او تأکید کردند.