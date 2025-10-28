پخش زنده
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به مناسبت ۱۳ آبان، کتاب «کلبه عمو تام» را برای مسابقه مجازی کتابخوانی هشتبهشت ویژه دانشجویان انتخاب کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رمان «کلبه عمو تام» اثر هریت بیچر استو، نویسنده آمریکایی، داستانی تأثیرگذار علیه بردهداری است که در سال ۱۸۵۲ منتشر شد.
این کتاب نقش مهمی در شکلگیری دیدگاهها درباره بردهداری و مسائل آمریکاییهای آفریقاییتبار در جنگ داخلی آمریکا داشت و پرفروشترین رمان قرن نوزدهم شد.
باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران، وابسته به معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، آزمون این مسابقه را چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح تا ۲۴ بهصورت آنلاین در پایگاه BookRc.ir برگزار میکند.
عضویت در سایت برای ثبتنام علاقهمندان در مسابقه مجازی کتابخوانی کافی است.
همچنین، نسخه الکترونیکی این کتاب در اپلیکیشنهای فراکتاب و طاقچه قابل دسترسی است.
برگزیدگان این مسابقه جوایز نقدی ۱۰ میلیون ریالی دریافت خواهند کرد.
همچنین، دانشجویان برای اطلاعات بیشتر و عضویت در کانال مسابقه، میتوانند در پیامرسانهای تلگرام و ایتا با شناسه @FarhangiJUT همراه شوند.