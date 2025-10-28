به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قلعه ای گفت: این دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف از جمله پزشکی، پرستاری، مهندسی، فرهنگیان و حقوق پذیرفته شده‌اند.

وی با اشاره به جزئیات این موفقیت افزود: از این تعداد، ۷نفر در رشته پزشکی، ۱۷ نفر در رشته پرستاری، ۵۶ نفر در رشته‌های مهندسی، ۴۰ نفر در دانشگاه فرهنگیان، ۱۰ نفر در رشته حقوق و ۱۰۵ نفر در سایر رشته‌های دانشگاهی پذیرفته شده‌اند.