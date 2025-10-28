پخش زنده
امروز: -
الگوسازی از ابعاد وجودی حضرت زینب (س) ضرورت جامعه دینی است،جلوه تراژدی عاشورا و تبدیل آن به پیام و انقلاب رسانهای به واسطه حضرت زینب (س) رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، کارشناس رسانه و فضای مجازی با اشاره به اهمیت الگوسازی از ابعاد وجودی حضرت زینب (س) به عنوان ضرورت جامعه دینی گفت: جلوه تراژدی عاشورا و تبدیل آن به پیام و انقلاب رسانهای به واسطه حضرت زینب (س) رقم خورد.
شیخ الاسلام با حضور در سیمای البرز، برنامه امروز البرز گفت: رسانه برای معرفی مقام والای حضرت زینب (س) رسالت ویژهای دارند. برای معرفی مقام ایشان چند بعد اصلی مطرح است که بعد اول رسانه کربلا است که این واقعه را از منزلت بندگی یک مخلوق در برابر خالق یکتا مطرح میکند و در بعد دیگر جایگاه زنانگی آن حضرت است.
کارشناس رسانه و فضای مجازی در برنامه امروز البرز افزود: نگاه کردن به یک موضوع از جنبه تفسیر صحیح و عزت مندانه به واقعه کربلا با گفتن این واژه که «من چیزی جز زیبایی ندیدم» به یک قیام و انقلاب تبدیل شد.
وی با اشاره به اهمیت شناخت و تبیین ابعاد وجودی حضرت زینب (س) در برنامه زنده سیما عنوان کرد: الگوسازی از شخصیت وجودی حضرت زینب (س) برای بانوان یکی دیگر از ضروتهای لازم الاجرا است که باید در فضای مجازی و رسانهای به آن پرداخت. آن چنان که حضرت زینب در جنگ روایتها اجازه نداد چهره امام (ع) مخدوش شود.
شیخ الاسلام در شبکه سیمای البرز مطرح کرد: معرفی زن قهرمان در جایگاه یک زن، محبت، آرامش و عاطفهای که یک زن دارد پیام خود را ابلاغ میکند. مأموریت انتقال پیام واقعه عاشورا از طرف امام به حضرت زینب (س) واگذار شد. پرداختن به شخصیت و منزلت ایشان باید در تمام ابعاد و زمانها انجام شود. جنبههای مختلف منزلتی حضرت زینب (س) در ابعاد مختلف قابل تبیین و تشریح است.