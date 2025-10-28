به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی، فرمانده انتظامی اندیمشک، با تأکید بر حفظ امنیت و آرامش شهروندان، اعلام کرد: پلیس به‌صورت روزانه و با جدیت تمام با موتوسیکلت سواران متخلف در سطح شهر خصوصا موتورسوارانی که در محور‌های کمربندی شوشتر و جاده فرودگاه و ... که با تخلفات خود نظم عمومی را برهم می‌زنند، برخورد می‌کند و وسایل نقلیه متخلف به پارکینگ منتقل می‌شود.

وی در خصوص برخورد با موتور‌های سنگین فاقد مجوز و حرکات نمایشی موتورسواران اظهار داشت: پلیس بر اساس وظیفه قانونی و در پاسخ به مطالبات مردمی، با راکبان موتورسیکلت‌هایی که با حرکات خطرناک و مخاطره‌آمیز، امنیت معابر، جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند، به‌صورت ویژه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

سرهنگ موسوی با اشاره به آمار تلخ حوادث در سنوات گذشته، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر، دست‌کم ۶ نفر در اثر تصادفات مرگبار موتورسیکلت‌ها در کمربندی شوشتر و جاده فرودگاه جان خود را از دست داده‌اند که این فجایع، ضرورت تشدید نظارت و برخورد را دوچندان می‌کند.

این مقام انتظامی همچنین از پیگیری‌های مسئولین برای احداث پیست موتورسواری در اندیمشک خبر داد و افزود: با هدف هدایت علاقه‌مندان به موتورسواری به مسیر‌های ایمن و کاهش حوادث در معابر عمومی، تلاش‌ها برای ایجاد پیست اختصاصی در حال پیگیری است تا حرکات نمایشی در فضایی کنترل‌شده انجام شود.

سرهنگ موسوی هشدار داد: موتورسیکلت‌های بدون پلاک یا فاقد مجوز قانونی توقیف شده و به پارکینگ منتقل می‌شوند. راکبان این وسایل نقلیه برای ترخیص باید تشریفات قانونی و اداری لازم را طی کنند.

فرمانده انتظامی اندیمشک در خاتمه تأکید کرد: پلیس با تمام توان در راستای تأمین امنیت و آرامش شهروندان گام برمی‌دارد و اجازه نخواهد داد متخلفان نظم و ایمنی شهر را به مخاطره بیندازند.