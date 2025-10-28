به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: با توجه به استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان از این رویداد فرهنگی و معنوی، تعداد برگزیدگان مسابقه از ۱۰ نفر به ۳۰ نفر افزایش یافت.

خدادادی افزود: این مسابقه گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان دانش‌آموز استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.

وی گفت: کتاب «پسران حاجی‌شاه» نوشته‌ی مریم آل‌مؤمن است که روایتگر زندگی دو شهید دانش‌آموز، علیرضا و علی عبدالهیان دهکردی، از زبان خواهرشان می‌باشد.

