برگزیدگان پویش کتابخوانی «پسران حاجیشاه» در چهارمحال و بختیاری معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: با توجه به استقبال چشمگیر شرکتکنندگان از این رویداد فرهنگی و معنوی، تعداد برگزیدگان مسابقه از ۱۰ نفر به ۳۰ نفر افزایش یافت.
خدادادی افزود: این مسابقه گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان دانشآموز استان چهارمحال و بختیاری به شمار میرود.
وی گفت: کتاب «پسران حاجیشاه» نوشتهی مریم آلمؤمن است که روایتگر زندگی دو شهید دانشآموز، علیرضا و علی عبدالهیان دهکردی، از زبان خواهرشان میباشد.
