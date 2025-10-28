در گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل رزمایش برقراری برق اضطراری در مواقع بحران به همت جمعیت هلال احمر بوکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس هلال احمر بوکان گفت: مانور برق اضطراری با حضور امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوکان برگزار شد.

انور بیادارافزود: در این برنامه، نحوه استفاده از تجهیزات برق اضطراری، حفظ آمادگی در شرایط بحران و استمرار خدمات امدادی در زمان قطع برق مورد تمرین قرار گرفت.

وی افزود: هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آمادگی امدادگران و نجاتگران در مواجهه با شرایط اضطراری و تداوم ارائه خدمات امدادی بود.



انور بیادارافزود: به منظور آشنایی بیشتر نجات گران با کسب آمادگی در مقابله حوادث و سوانح و برقراری برق اظطراری در مواقع بحرانی برگزار شد.