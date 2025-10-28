مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ از راه‌اندازی نخستین رصدخانه شبکه برق و انرژی کشور خبر داد و گفت: این مرکز هوشمند با تحلیل داده‌ها و پایش لحظه‌ای شبکه، نقشی محوری در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی و کنترل مصرف برق در پایتخت و سراسر کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق اعلام کرد: تابستان سال آینده، بیش از یک میلیون کنتور هوشمند از طریق مراکز نظارتی برخط مدیریت و پایش خواهند شد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه برق تهران افزود: بالغ بر ۵۰ هزار کیلومتر شبکه در پایتخت وجود دارد که ۳۳ درصد از شبکه برق کشور را شامل می‌شود. به همین منظور، مرکز کاربردی و هوشمند مدیریت دارایی‌های فیزیکی در این شرکت ایجاد شده که با پایش مستمر وضعیت تأسیسات، موجب کاهش ۱۵ درصدی حوادث و اتفاقات نسبت به سال گذشته شده است.

ناظریان با بیان اینکه شرکت توزیع برق تهران بزرگ وظیفه تأمین برق ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک را برعهده دارد، گفت: این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه توزیع برق خاورمیانه، بر اساس سیاست‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر، گام‌های مؤثری در مسیر تحول دیجیتال و هوشمندسازی شبکه برق برداشته است.

وی از راه‌اندازی نخستین رصدخانه شبکه برق و انرژی کشور در تهران خبر داد و افزود: این رصدخانه با تکیه بر داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات، نقشی کلیدی در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی دارد و امسال به عنوان قرارگاه کنترل مصرف انرژی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. بر اساس اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف، برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق کشور صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف برق حاصل شده که معادل تأمین انرژی برای حدود ۵۰۰ هزار مشترک و یک شهر دو میلیون نفری است؛ این صرفه‌جویی معادل توان یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ همچنین از بهره‌برداری از اولین مجموعه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات مبتنی بر سیستم GIS خبر داد و گفت: این سامانه با هدف ارتقای رضایتمندی مشترکان و برقراری ارتباط دوسویه با آنها طراحی شده و می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف انرژی ایفا کند.

ناظریان در ادامه از افتتاح قریب‌الوقوع مراکز آموزشی جدید در این شرکت خبر داد و اظهار داشت: نخستین پارک آموزش‌های تخصصی نوین صنعت توزیع برق کشور به‌زودی افتتاح می‌شود؛ این مجموعه به‌عنوان مرجع صنعتی و دانشگاهی، ماکتی پیشرفته از شبکه برق محسوب می‌شود و قابلیت آموزش تخصصی در سطح کشور‌های پیشرفته را دارد.

وی در پایان با اشاره به سطح علمی بالای کنفرانس امسال گفت: بیست‌ونهمین دوره کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق با بیشترین تعداد مقالات ارسال‌شده و حضور گسترده دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی نسبت به دوره‌های پیشین برگزار شد.