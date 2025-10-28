در برخورد پراید با گله گوسفند در جاده انابد به درونه بردسکن، محدوده روستای رسن، ۱۲ راس گوسفند تلف و ۸ راس زخمی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه بردسکن گفت: بر اثر برخورد پراید با گله گوسفندان در جاده انابد به درونه بردسکن، ۱۲ راس گوسفند تلف و ۸ راس زخمی شد که ارزش دام های تلف شده ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

سرهنگ میرخالقی افزود: تاریکی هوا و نبود نشانه‌ های هشداردهنده در مسیر حرکت گله، از عوامل این حادثه بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناس پلیس راه، در این حادثه راننده پراید به علت توجه نکردن به جلو ۵۰ درصد و صاحب دامها نیز ۵۰ درصد مقصر شناخته شدند.

سرهنگ میرخالقی از دامداران و چوپانان این منطقه خواست: برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقات ناگواری، در هنگام غروب و شب از ورود گوسفندان بدون علامت و روشنایی به جاده‌ های اصلی خودداری کنند؛ چرا که در صورت وقوع حادثه، مالک احشام نیز در خسارات مقصر شناخته می‌ شود.