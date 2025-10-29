به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نمایش کودکانه‌ای با عنوان گومبا با گومبا در آبادان روی صحنه رفت. این اثر نمایشی، فضایی پرهیجان با حال و هوای دزدان دریایی و ماجراجویی در یک جزیره‌ی خیالی خلق کرد و در دل خود پیام وطن‌دوستی، شجاعت و دفاع از خاک ایران را برای کودکان بازگو می‌کرد.

در این اجرا، گروهی از بازیگران خردسال با لباس‌های رنگارنگ و نقش‌هایی از دزدان دریایی مهربان، نگهبانان دریا و قهرمانان کوچک، داستانی از حفاظت از جزیره‌ی خود در برابر خطر را روایت کردند.

صحنه‌های پر از رنگ، موسیقی و حرکت‌های نمایشی باعث شد بچه‌ها با هیجان داستان را دنبال کنند و خود را در دنیای کشتی‌ها و ماجراجویی‌های دریایی تصور کنند.

کارگردان نمایش گومبا با گومبا گفت: هدف ما ساخت نمایشی بود که در عین شاد و موزیکال بودن، پیام‌های عمیقی مانند دفاع از وطن، ایستادگی و مسئولیت‌پذیری را در ذهن کودکان جا بیندازد.

اجرای این نمایش تا ۲۵ آبان در تئاتر شهر آبادان ادامه دارد.