به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عضو هیئت رئیسه کانون کارشناسان دادگستری کشور امروز صبح در همایش روز کارشناس در هتل جهانگردی خرم‌آباد اظهار کرد: ما در ابتدای دوره، با شناسایی دقیق وضع موجود جامعه کارشناسی، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری خود را در سه محور اصلی اهداف درون‌سازمانی اهداف برون‌سازمانی و دستاورد‌ها متمرکز کردیم.



داریوش بازگیریان به بروزرسانی نظام‌نامه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: شورای‌عالی دوره پنجم، در راستای اعطای صلاحیت‌های ذاتی و جغرافیایی به جامعه کارشناسی، نظام‌نامه‌های مالی و معاملاتی، نقل‌وانتقالات کارشناسان، آموزشی، کارآموزی و حتی نظام‌نامه هوش مصنوعی را تهیه، تبیین و بروزرسانی کرده است.



عضو هیئت رئیسه شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور با اشاره به اجرای سیستم رأی‌گیری الکترونیکی گفت: در این دوره، برای اولین‌بار با مشارکت ۷۷ درصدی از ۲۷ استان کشور، انتخابات هیئت مدیره، بازرس و دادستان به‌صورت مجازی برگزار شد که بیشترین مشارکت با ۹۷.۳ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و کمترین مشارکت متعلق به استان اصفهان بود.



بازگیریان به اقدامات برون‌سازمانی پرداخت و خاطرنشان کرد: شورای‌عالی، تعامل مستمر و سازنده‌ای با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوه مجریه داشته است.



وی بزرگ‌ترین دستاورد این تعامل را اصلاح مواد مهمی از آیین‌نامه دادرسی مدنی و کیفری با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دانست و توضیح داد: با پیگیری‌های مستدل فنی، توانستیم ماده ۶۴ آیین دادرسی مدنی را اصلاح کنیم تا تعرفه دستمزد کارشناسان، دیگر توسط یک دادیار تعیین نشود.



بازگیریان با بیان آمار‌های نگران‌کننده از آزمون‌های برگزار شده گفت: همچنین ۵۳.۵ درصد از پذیرفته‌شدگان آزمون ۱۴۰۳، تنها از ۵ استان برخوردار (تهران، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان) بوده‌اند و در ۵ استان محروم، نرخ قبولی تنها ۲.۸ درصد بوده است.

به گفته وی این آمار، بیانگر توزیع بسیار نامتوازن و غیرمنطقی نیروی کارشناسی در کشور است.