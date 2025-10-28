بهرام شکوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: در سالهای گذشته فشارهایی که از بابت حقوق دولتی، تامین ماشین آلات و سایر مسائلی که بخش معدن درگیر آنها بود سبب شد بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ معدن تعطیل شود، از طرفی وزارت صمت و شرکت های تولیدی هم با شیوه های مختلف به دنبال احیاء این معادن بودند.

وی گفت: یکی از پیشنهادهایی که به نمایندگی از فعالان معدنی در شورای عالی معادن مطرح کردیم این بود که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی می تواند کمک کننده برای احیای معادن تعطیل باشد.