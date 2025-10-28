«علامه ناصر عباس جعفری» سناتور و رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان در واکنش به ادعای یک رسانه صهیونیستی درباره احتمال مشارکت ارتش پاکستان در به اصطلاح «نیروی بین‌المللی تثبیت» در غزه، نگرانی عمیق و مخالفت قاطع خود را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «علامه راجا ناصر عباس جعفری» رئیس جناح مخالف دولت در مجلس سنای پاکستان در بیانیه‌ای در واکنش به ادعای یک رسانه صهیونیستی درباره احتمال مشارکت ارتش پاکستان در به اصطلاح «نیروی بین‌المللی تثبیت» در غزه، تاکید کرد: این طرح بیشتر در چارچوب سیاست‌های آمریکا برای تثبیت موجودیت اسرائیل طراحی شده و خطرات سیاسی و اخلاقی جدی برای پاکستان به همراه دارد.

وی افزود: مشارکت در این نیروی بین‌المللی نه تنها خدمت به صلح و عدالت نخواهد بود، بلکه پاکستان را به عنوان همکار غیرمستقیم اشغالگران معرفی می‌کند و موقعیت تاریخی و اخلاقی کشور را در حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان خدشه‌دار می‌سازد.

به گفته این مقام حزبی پاکستان هرگونه حضور نیرو‌های پاکستانی در غزه بدون رضایت مردم فلسطین و تصویب سازمان ملل متحد، غیرقانونی و فاقد مشروعیت بین‌المللی است و حتی مأموریت‌های ادعایی مانند «خلع سلاح حماس» عملاً غیرواقع‌بینانه و تحریک‌آمیز است و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد: ثبات پایدار در غزه تنها از طریق رهبری فلسطینی، وفاق ملی، خودگردانی و بازسازی انسان‌دوستانه حاصل می‌شود و نه از طریق اعزام نیرو‌های خارجی. سناتور پاکستانی از دولت پاکستان خواست که به هیچ وجه در طرح نیروی بین‌المللی غزه مشارکت نکند و سیاست خارجی کشور را همچنان در کنار حقوق و آزادی مردم فلسطین قرار دهد.