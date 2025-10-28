مالکان متخلف که اقدام به تغییر کاربری اراضی در روستاهای امرغان و هلالی مشهد کرده بودند، با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول امور اراضی مشهد گفت: کارشناسان امور اراضی در گشت‌ زنی‌ های دوره‌ ای خود، دو فقره تغییر کاربری غیرمجاز را در زمین‌ های کشاورزی روستا‌های «امرغان» و «هلالی» کشف کردند.

داوود کاهانی افزود: برای مالکان متخلف اخطار قانونی صادر شده و پرونده برای ادامه رسیدگی‌ های قضایی به مراجع صلاحیت دار ارجاع شده است.

کاهانی با هشدار به خاطیان تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، تخلف است و با آن برخورد جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف نهایی این برخورد‌ها «حفظ اراضی کشاورزی و صیانت از منابع تولیدی روستاها» است.