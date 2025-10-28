نتایج انتخابات ریاستجمهوری ساحل عاج و کامرون
با اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاستجمهوری در ساحل عاج و کامرون، پل بیا، ۹۳ ساله به مدت ۷ سال دیگر به عنوان رییس جمهور کامرون ابقا شد و در ساحل عاج نیز، الحسن واتارا، ۸۳ ساله با کسب نزدیک به ۹۰ درصد آرا به مدت ۵ سال دیگر در راس قدرت باقی ماند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، با اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاستجمهوری در ساحل عاج و کامرون، دو تن از مسن ترین روسای جمهور در دنیا در سمت های خودشان ابقا شدند.
در کامرون، پل بیا، ۹۳ ساله، هشتمین دوره متوالی و به مدت ۷ سال دیگر رییس جمهور کامرون باقی خواهد ماند تا جایگاه پیرترین رییس حکومت در دنیا را برای خودش حفظ کند.
وی ۵۴ درصد آرای مآخوذه را کسب کرد و رقیب اصلی اش چیرو باکاری را که ۳۵ درصد آرا را بدست آورد، ناکام گذاشت، البته باکاری نتیجه انتخابات را رد کرد و طرفداران اش را به خیابان ها فراخواند که طی اعتراضات انجام شده ۴ نفر کشته شدند.
در ساحل عاج، الحسن واتارا، ۸۳ ساله با کسب نزدیک به ۹۰ درصد آرا بی رقیب بود.
بر این اساس این معاون سالهای دور صندوق بین المللی پول، چهارمین دوره متوالی و به مدت ۵ سال دیگر در راس قدرت باقی خواهد ماند.
انتخابات در ساحل عاج در آرامش برگزار شد، ژان لویی بیون، وزیر اقتصاد اسبق و یکی از ثروتمندترین شهروندان ساحل عاج، با کسب ۳ درصد آرا دوم شد.
ساحل عاج اولین تولید کننده کاکائو در جهان با ۴۵ درصد سهم بازار و دومین اقتصاد قدرتمند غرب و مرکز آفریقا بعد از نیجریه است.