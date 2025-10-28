نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ساحل عاج و کامرون

با اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری در ساحل عاج و کامرون، پل بیا، ۹۳ ساله به مدت ۷ سال دیگر به عنوان رییس جمهور کامرون ابقا شد و در ساحل عاج نیز، الحسن واتارا، ۸۳ ساله با کسب نزدیک به ۹۰ درصد آرا به مدت ۵ سال دیگر در راس قدرت باقی ماند.