پخش زنده
امروز: -
درمراسمی از مقام آوران مسابقات مهارت آموزی کشوری کارکنان وظیفه سپاه شهدای آذربایجان غربی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی دراین مراسم گفت:مهارت آموزی سربازان مقوله مهمی است که میتواند بستر ساز امنیت اجتماعی وخودکفایی ملی شود.
سردارمحمد حسین رجبی افزود:هرچقدر در شناسایی مهارت کارکنان وظیفه ومهارت افزایی آنان موفق عمل کنیم خواهیم توانست نتایج مثبت رادرکشور شاهد باشیم.
وی گفت:رقابتهای مهارتی بستر ارزشمندی برای شکوفایی ایدههای نو، حمایت از خلاقیتها وتبدیل اندیشهها به فرصتهای اقتصادی واقعی فراهم میکند.
سرهنگ صادق شکوری معاون انسانی سپاه شهدای استان هم دراین مراسم بااشاره به اینکه دراین دوراز مسابقات ۵۸۰ سرباز ازسراسر استان شرکت کرده بودند گفت:سپاه شهدای استان دراین مسابقات توانست رتبه سوم کشوررا به خود اختصاص دهد.