به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: تیم‌های شاهین لردگان، ستارگان سلیمی، شرهانی دهلران، غدیرملایر، ستاره سرخ تویسرکان، معین رامهرمز، پارسیان شوشتر، طلایی پوشان اراک، شهرداری مریوان، سرخپوشان درود و کشکان رود پلدختر در گروه چهارم این رقابت‌ها حضور دارند.

حسین زمانی افزود: مسابقات لیگ دسته چهار فوتبال کشور از اواخر آبانماه آغاز خواهد شد و این مسابقات به صورت دور رفت و برگشت است.