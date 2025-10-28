پخش زنده
امروز: -
تیم شاهین لردگان در فصل جدید لیگ دسته چهار فوتبال کشور به رقابت خواهد پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: تیمهای شاهین لردگان، ستارگان سلیمی، شرهانی دهلران، غدیرملایر، ستاره سرخ تویسرکان، معین رامهرمز، پارسیان شوشتر، طلایی پوشان اراک، شهرداری مریوان، سرخپوشان درود و کشکان رود پلدختر در گروه چهارم این رقابتها حضور دارند.
حسین زمانی افزود: مسابقات لیگ دسته چهار فوتبال کشور از اواخر آبانماه آغاز خواهد شد و این مسابقات به صورت دور رفت و برگشت است.