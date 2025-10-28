به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا در هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ و نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعلام این خبر افزود: در هفت ماه گذشته حدود ۶ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۲۸۳ مگاوات ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

عبدالرضا محمودی رستمی با بیان اینکه در این مدت حدود ۷۲.۶ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و بیش از ۲۷.۴ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد، گفت: در این مدت حدود ۷۰ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

وی با تقدیر و تشکر از تلاش‌های شبانه روزی و متعهدانه کارکنان نیروگاه برای حفظ آمادگی حداکثری واحد‌ها و تولید پایدار انرژی، بخصوص در ایام پیک مصرف تابستان ادامه داد: این میزان انرژی در شرایطی حاصل شد که پس از سپری شدن پیک مصرف تابستان و در راستای ارتقاء آمادگی واحد‌ها برای تولید انرژی، در ماه مهر طبق برنامه تعمیراتی پیش بینی شده، واحد دو بخار به مدت ۱۶ روز و واحد دو گازی بلوک سیکل ترکیبی نیز به مدت ۶ روز جهت انجام تعمیرات میاندوره‌ای و بازدید ۸ هزار ساعته از مدار خارج بود و واحد ۳ بخار نیز از هجدهم مهرماه برای انجام تعمیرات میاندوره‌ای از مدار تولید خارج است.